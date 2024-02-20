Алтай обогнал Москву в рейтинге привлекательности для трудоустройства

При этом Алтайский край и Республика Алтай далеко не самые интересные регионы для тех, кто ищет работу, просто в Москву они уже не стремятся Алтайский край занял 45 место из 84 в рейтинге регионов России по перспективности трудоустройства по данным на начало 2024 года.