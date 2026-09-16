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Царьград

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70 мастеров из 9 регионов поборются за 6 часов на «Урале мастеровом»

70 мастеров из 9 регионов поборются за 6 часов на «Урале мастеровом»

Челябинск в сентябре станет площадкой для юбилейного, десятого по счету Всероссийского конкурса мастеров традиционных ремесел и народных художественных промыслов «Урал мастеровой» (16+).

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