Избранный президент США Дональд Трамп не шутит про 51-й штат США, в который он хочет превратить Канаду.
Политолог Васильев: Трамп взял курс на расширение территории США
Комментарии
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Дмитрий Гурин
Амбиции по настоящему Трамповские но вот захотят ли жители этих государств влезать? С Гренландией и так все понятно. Захват без единого выстрела и даже в ООН большинство не почешется, но вот насчет Канадцев а тем более Мексиканцев..... очень сомневаюсь что согласятся.... хотя смотря что этот бизнесменик может им предложить или навязать.
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