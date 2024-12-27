Политолог Васильев: Трамп взял курс на расширение территории США

Дмитрий Гурин

Амбиции по настоящему Трамповские но вот захотят ли жители этих государств влезать? С Гренландией и так все понятно. Захват без единого выстрела и даже в ООН большинство не почешется, но вот насчет Канадцев а тем более Мексиканцев..... очень сомневаюсь что согласятся.... хотя смотря что этот бизнесменик может им предложить или навязать.