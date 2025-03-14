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Немецкий посол уламывал фракции Черногории на союз с националистами

Немецкий посол уламывал фракции Черногории на союз с националистами

Председатель сербской Демократической народной партии (ДНП) Черногории Милан Кнежевич заявил что посол Германии Фельтен и его заместитель уговаривают членов парламентского большинства объединить усилия с националистической Демократической партией социалистов бывшего диктатора Мило Джукановича.

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