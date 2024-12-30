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Число безработных в США в 2024 году увеличилось на 800 000

Число безработных в США в 2024 году увеличилось на 800 000

Никогда такого не было и вот опять.Перед выборами администрация Байдена вещала, что создала 653 000 рабочих мест.

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Комментарии
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Maxim
Откуда там взяться рабочим местам: 90% ВВП - услуги и деривативы, воздух... Три сантехника вместо одного - не нужны..
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15 час.

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