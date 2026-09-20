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Несекретные материалы

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НАТО закрутило разведывательный обруч вокруг российских границ

НАТО закрутило разведывательный обруч вокруг российских границ

Западные страны не прекращают разведывательную деятельность у российских границ. Так, только за последние несколько суток авиация НАТО демонстрировала высокую интенсивность полётов своих самолётов-разведчиков рядом с границей России.

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