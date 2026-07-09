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SPLETNIK

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Мария Шарапова показала, как проводит время на Уимблдоне

Мария Шарапова показала, как проводит время на Уимблдоне

Звезда тенниса Мария Шарапова посетила мероприятие бельгийского пивного бренда Stella Artois — одного из ключевых спонсоров Уимблдонского турнира, который продлится до 12 июля.

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