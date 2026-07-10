Эстония разместит 200 военнослужащих в Нарве к лету 2028 года

Эстония планирует завершить строительство военного городка в Нарве к лету 2028 года. Подразделение Сил обороны численностью около 200 человек будет размещено рядом с российской границей, сообщил Андо Воогма из Центра оборонных инвестиций Эстонии.
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