Ян Лисневский: "У граждан Молдовы страх и недоверие к политическим процессам"

Данные социологических опросов, проведенных до президентских выборов, не совпали с реальными итогами голосования в первом туре по ряду кандидатов, поскольку было 20-30% неопределившихся избирателей, а это прежде всего те, которые боятся отвечать, а это происходит, в основном, тогда, когда они голосуют за оппозицию.