Украинский депутат назвал жалкими угрозы Зеленского в адрес генсека ООН Депутат украинского парламента Александр Дубинский назвал жалкими угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес генсека ООН Антониу Гутерреша.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...
Ответить
6 час.
Свежие комментарии