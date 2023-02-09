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Актерскими труппами на время обменяются драмтеатры Уссурийска и Озерска

Актерскими труппами на время обменяются драмтеатры Уссурийска и Озерска

Театр драмы имени В.Ф. Комиссаржевской в Уссурийске вошел в список спектаклей-участников межрегионального направления Федеральной общероссийской программы "Большие гастроли" в 2023 году.

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