Актерскими труппами на время обменяются драмтеатры Уссурийска и Озерска

Театр драмы имени В.Ф. Комиссаржевской в Уссурийске вошел в список спектаклей-участников межрегионального направления Федеральной общероссийской программы "Большие гастроли" в 2023 году.
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