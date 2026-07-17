Главный метеоролог Ямала: в регионе нет риска подтоплений из-за ливней на Урале

На Ямале уровень воды в реках не превышает средних многолетних значений или находится ниже. Ситуация в Свердловской области и Пермском крае не повлияет на уровень воды ни в Оби, ни в других водных артериях региона, сообщил «Север-Прессу» начальник Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин.