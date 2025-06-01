 ФК «Сочи» победил в стыковых матчах и вернулся в РПЛ

ФК «Сочи» победил в стыковых матчах и вернулся в РПЛНакануне завершился ответный стыковой матч за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Сочи».
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