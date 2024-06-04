Какой двигатель у «Проходимца» Jetour T2: ресурс и замена масла?

Бренд Jetour, который входит в китайский автомобильный консорциум Chery на российском рынке впервые был представлен в средине 2023-го такими переднеприводными кроссоверами, как Jetour 70 Plus/90 Plus, а также Dashing.
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