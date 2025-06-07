Эти ароматы выбирают главные мировые знаменитости.

﻿﻿Жить как звезда проще, чем вы думаете. Например, используйте любимые духи вашего кумира. В этой статье вы узнаете, какие духи любит Ким Кардашьян, какие духи Селены Гомес на каждый день и какие духи должны быть у Наоми Кэмпбелл.