Ниже пояса: В США решили показать мужское бельё жены Макрона

Семен Демин

Половые извращения, стирания половых различий, как видно на последнем фото, имеют продолжение и во всеобщей моде, когда все женщины переоделись в мужскую одежду и во многом поменялись ролями с мужчинами. Такое происходит не везде, но в России точно есть. И это одна из причин демографической катастрофы в России.