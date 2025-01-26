В тот момент, когда Трамп во время своей инаугурационной речи произнёс фразу: "Существует только два пола — мужской и женский", в США началась "сексуальная контрреволюция".
Ниже пояса: В США решили показать мужское бельё жены Макрона
Комментарии
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ШКИПЕР
Педики всех стран , выходи строиться на подоконнике !
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6 час.
Семен Демин
Половые извращения, стирания половых различий, как видно на последнем фото, имеют продолжение и во всеобщей моде, когда все женщины переоделись в мужскую одежду и во многом поменялись ролями с мужчинами. Такое происходит не везде, но в России точно есть. И это одна из причин демографической катастрофы в России.
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6 час.
alik3456 Джексон
А в заднице диафрагма стоит...
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6 час.
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