Заноза
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Заноза

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  • Лена Елена
    Налоги не платили.«Ну и зачем мы уе...
  • федор
    Не пишите про этих отсосов !!! Просто мразоты клоунские.«Ну и зачем мы уе...
  • Леонид Руси
    Оказалось, что эти лошары... циклились на мелочах, а в глобале простые чуханы противные ))) Кончилась лафа... пусть т...«Ну и зачем мы уе...

Ниже пояса: В США решили показать мужское бельё жены Макрона

Ниже пояса: В США решили показать мужское бельё жены Макрона

  В тот момент, когда Трамп во время своей инаугурационной речи произнёс фразу: "Существует только два пола — мужской и женский", в США началась "сексуальная контрреволюция".

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Комментарии
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ШКИПЕР
Педики всех стран , выходи строиться на подоконнике !
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6 час.
Семен Демин
Половые извращения, стирания половых различий, как видно на последнем фото, имеют продолжение и во всеобщей моде, когда все женщины переоделись в мужскую одежду и во многом поменялись ролями с мужчинами. Такое происходит не везде, но в России точно есть. И это одна из причин демографической катастрофы в России.
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6 час.
alik3456 Джексон
А в заднице диафрагма стоит...
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6 час.

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