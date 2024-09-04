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Царьград

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Монголия объяснила отказ "арестовать" Путина по ордеру МУС - Politico

Монголия объяснила отказ "арестовать" Путина по ордеру МУС - Politico

Представитель правительства Монголии объяснил, почему не стали арестовывать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС).

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