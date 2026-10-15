Прежде чем электричество превратилось из передовой технологической ниши в часть жизни, миру пришлось пройти через тектонические социальные сдвиги, гигантский спекулятивный пузырь, крах фондового рынка, массовую безработицу и десятилетие тяжелейшего глобального кризиса.
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