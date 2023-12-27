Председатель СК России поручил организовать процессуальную проверку по факту нарушения прав жителей Свердловской области

В средствах массовой информации опубликован материал о том, что в Нижнем Тагиле в одном из общежитий управляющая компания не реагирует на заявления жильцов, в том числе касающиеся проблем коммунального характера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии