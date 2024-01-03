Брызги шампанского: модель Victoria's Secret Алессандра Амбросио поделилась фото с празднования Нового года

На фотографиях модель и ее дочь Аня выглядели как близняшки фото: Социальные сетиБразильская модель Алессандра Амбросио и ее дочь Аня, которой не так давно исполнилось 15 лет, с каждым днём становятся все более и более похожими друг на друга.