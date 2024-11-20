Конфликт между подростками и мужчиной в трамвае на проспекте Авиаконструкторов стал уголовным делом. Того, кто распылил газ в салоне транспорта, пока ищут.
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Конфликт между подростками и мужчиной в трамвае на проспекте Авиаконструкторов стал уголовным делом. Того, кто распылил газ в салоне транспорта, пока ищут.