МВД проведет лингвистическую экспертизу интервью актера Панина и Ксении Собчак

Алексей Панин. Фото: newsbel.byГУ МВД по Москве направило интервью Алексея Панина на психолого-лингвистическую экспертизу после просьбы проверить актера на публичные призывы к террористической деятельности в интернете, нарушение территориальной целостности России, а также дискредитацию российских вооруженных сил.
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