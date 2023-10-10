МВД проведет лингвистическую экспертизу интервью актера Панина и Ксении Собчак

Алексей Панин. Фото: newsbel.byГУ МВД по Москве направило интервью Алексея Панина на психолого-лингвистическую экспертизу после просьбы проверить актера на публичные призывы к террористической деятельности в интернете, нарушение территориальной целостности России, а также дискредитацию российских вооруженных сил.