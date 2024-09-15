Петрозаводчанин подарил «квартиру» мошенникам в погоне за прибылью

Интернет-подруга предложила возможность разбогатеть на инвестициях, мужчина повелся Житель столицы Карелии лишился почти 3,5 млн рублей – стоимость квартиры в городе — после общения с незнакомкой в соцсети.
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