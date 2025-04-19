Поздравляем с днём рождения нашу любимую Маму, Веру Пронькину. 🌸🌸🌸 С каждым новым днем открывай для себя новые дали, покоряй вершины и не бойся мечтать! Желаем здоровья, тепла, понимания и любви.
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Поздравляем с днём рождения нашу любимую Маму, Веру Пронькину. 🌸🌸🌸 С каждым новым днем открывай для себя новые дали, покоряй вершины и не бойся мечтать! Желаем здоровья, тепла, понимания и любви.