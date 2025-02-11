Киевскому режиму стоит подумать о возможности смягчения действующего на Украине военного положения, заявил глава комитета Еврокомиссии по вопросам включения в состав союза новых государств Герт Ян Копман.
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