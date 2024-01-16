Умеров: обсудил с главой Пентагона Остином ситуацию на фронте и нужды ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, в ходе которого они обсудили ситуацию на линии боевого соприкосновения и потребности украинской армии.
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