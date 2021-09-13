Журнал «Профиль»

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Увеличить число льготников по оплате жилищно-коммунальных услуг предложили в Госдуме

Увеличить число льготников по оплате жилищно-коммунальных услуг предложили в Госдуме

Согласно проекту закона, который планируется внести в нижнюю палату парламента этой осенью, предлагается снизить максимальную долю расходов на оплату коммунальных услуг в доходе семьи по всей стране – до 18% с 2023 года и до 15% с 2025 года.

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