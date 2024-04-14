VG

Vasily Golov

Иран признан ООН террористическим.не совершив ни одного акта .Обама запретилподавать иск за погибших в башнях близнецов от пилотов,имевших гражданство СА на Саудовскую Аравию.Все перенесли на Иран. Украина чиста,даже не судима в России.Не хотим.Чего то ждем.