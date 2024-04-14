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Откровения: в ЕС ответили на реплику Захаровой про «упоротого наркомана» Зеленского

Откровения: в ЕС ответили на реплику Захаровой про «упоротого наркомана» Зеленского

Посол одной из стран ЕС отреагировал откровенным признанием на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, неоднократно повторявшей, что глава киевского режима Владимир Зеленский является наркоманом.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Мда ...
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11 час.
VG
Vasily Golov
Иран признан ООН террористическим.не совершив ни одного акта .Обама запретилподавать иск за погибших в башнях близнецов от пилотов,имевших гражданство СА на Саудовскую Аравию.Все перенесли на Иран. Украина чиста,даже не судима в России.Не хотим.Чего то ждем.
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10 час.
владимир рябченко
Зря что ли амеры 30 лет в Афгане мак контролировали...
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5 час.

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