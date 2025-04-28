У 5 тысяч детей нет родителей: в Омской области стали реже усыновлять сирот и брать их под опеку. За год в регионе усыновили всего 22 ребенка.
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У 5 тысяч детей нет родителей: в Омской области стали реже усыновлять сирот и брать их под опеку. За год в регионе усыновили всего 22 ребенка.