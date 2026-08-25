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Эксперт Малеванная отметила, что кишечная палочка в шаурме может появиться из-за нарушения гигиены на производстве

Гендиректор НИИ функционального питания Юлия Малеванная рассказала «Известиям» , что бактерии группы кишечной палочки, рода Proteus и золотистого стафилококка — маркеры нарушения санитарно-гигиенического режима на производстве.

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