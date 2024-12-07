Поезд на большой скорости снес автомобиль, который выехал на пути

На железнодорожном переезде на Кубани поезд столкнулся с автомобилем и смял его. В автомобиле находились мужчина, женщина и девочка, все они получили травмы, как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
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