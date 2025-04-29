Власти ЯНАО призвали жителей участвовать в программе долгосрочных сбережений

Жители ЯНАО могут создать для себя подушку безопасности с помощью программы долгосрочных сбережений. Для этого любой желающий от 18 лет должен сделать взнос не менее 2 тысяч рублей в Негосударственный пенсионный фонд.
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