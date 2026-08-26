Чжао Синьтун побеждает Джека Джонса, находясь в отличной форме на турнире Wuhan Open 2026

Чемпион мира 2025 года Чжао Синьтун одержал уверенную победу над Джеком Джонсом со счетом 5-2 в 1/16 финала Wuhan Open 2026 Чжао Синьтун (фото: SnookerHQ)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/16 финала Трансляции, расписание - 1/8 финала Трансляции, расписание - 1/4 финала Чжао Синьтун вышел в 1/8 финала на турнире Wuhan Open 2026, с комфортом обыграв Джека Джонса со счетом 5-2.