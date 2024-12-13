Генсек правящей партии Грузии извинился за «ненависть и желчь» Зурабишвили

Извинения перед грузинским народом за то, что партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» выдвинула кандидатуру Саломе Зурабишвили на выборах президента в 2018 году принес генеральный секретарь партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе 13 декабря в своем видеообращении к гражданам.