Выпускникам Карелии выделят целевые места на обучение актерскому искусству в Санкт-Петербурге

Российский государственный институт сценических искусств (г. Санкт-Петербург) в сотрудничестве с Национальным театром в 2024 году выделяет целевые места для Республики Карелия по специальности «Актерское искусство»: квалификация «Артист драматического театра и кино», курс под руководством доцента кафедры актерского искусства, заслуженного деятеля искусств Республики Карелия Арвида Зеланда.