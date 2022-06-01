Матвиенко призвала отказаться от необдуманной отмены ЕГЭ

Globallookpress.comFederation Council of Russia Торопиться в отказе от ЕГЭ не стоит. Экзамен имеет много плюсов, поэтому перед его отменой необходимо создать более эффективную систему оценки знаний, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.