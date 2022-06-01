От личное мнение

427 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ивановна
    Главное табу Сейчас для большенмтства театров это культура у них присутствует только антикультура и антиздоромысли еДиректор «Ленкома...
  • Александр
    Пиндосы хохлам «верят». Но использовать ракеты будут хохлы. А они верят не всем, особенно русским. Вот такая казуисти...Политолог объясни...
  • Александр
    И запах долларов им дорог и приятен. Раньше вдыхали аромат рейхмарок.«Зависимость от С...

Матвиенко призвала отказаться от необдуманной отмены ЕГЭ

Матвиенко призвала отказаться от необдуманной отмены ЕГЭ

Globallookpress.comFederation Council of Russia Торопиться в отказе от ЕГЭ не стоит. Экзамен имеет много плюсов, поэтому перед его отменой необходимо создать более эффективную систему оценки знаний, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх