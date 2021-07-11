Италия – Англия: обзор финала Евро-2020. Голы Шоу и Бонуччи, нервная концовка и фееричная серия пенальти.

В Лондоне, на стадионе «Уэмбли» завершился финальный поединок перенесенного Евро-2020 между сборными Италии и Англии – матч закончился со счетом 1:1 в основное время, в серии пенальти сборная Италии (3:2) оказалась сильнее и стала чемпионом Европы-2020.
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