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Макрон: Если РФ победит на Украине, Европа лишится безопасности

Макрон: Если РФ победит на Украине, Европа лишится безопасности

Победа армии России на Украине приведет к тому, что страны Европы подвергнут себя большой опасности. Об этом в интервью изданию La Tribune заявил Эммануэль Макрон, президент Франции.

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Комментарии
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Ольга Каширина
Будет чепуху городить. Все  время  Вы  лезли в каждое военное событие И в Европе, и в Африке.    И никто  про безопасность не говорил, тем более не говорил о том, что Россия кому-то из Вас угрожает. А сейчас,  когда Вас отовсюду, в том числе и из Африки поперли,   Вы вдруг вспомнили, что  на Россию все можно свалить. Я желаю Вам, чтобы во Франции  было такое же, что и в Украине. Когда людей сжигают, обливают зеленкой, сажают в тюрьмы, лишают языка и   религии.  Посмотрим, как  Вы тогда &quot;попляшете&quot;.
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