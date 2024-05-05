Макрон: Если РФ победит на Украине, Европа лишится безопасности

Ольга Каширина

Будет чепуху городить. Все время Вы лезли в каждое военное событие И в Европе, и в Африке. И никто про безопасность не говорил, тем более не говорил о том, что Россия кому-то из Вас угрожает. А сейчас, когда Вас отовсюду, в том числе и из Африки поперли, Вы вдруг вспомнили, что на Россию все можно свалить. Я желаю Вам, чтобы во Франции было такое же, что и в Украине. Когда людей сжигают, обливают зеленкой, сажают в тюрьмы, лишают языка и религии. Посмотрим, как Вы тогда "попляшете".