Как в субботу был потоплен корабль ВМС Новой Зеландии и кто им командовал.

В пресс-релизе Сил обороны Новой Зеландии в воскресенье говорилось, что инцидент произошел в субботу вечером, когда гидрографическое судно Королевского флота Новой Зеландии HMNZS Manawanui (A09) проводило исследования в 1 морской миле от берега острова Уполу, Самоа.
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