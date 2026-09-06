В Юхновском районе сбили БПЛА

В ночь на 6 сентября в Калужской области сбили БПЛА. Как рассказал губернатор Владислав Шапша, сегодня ночью силы ПВО уничтожили беспилотник над территорией Юхновского округа.
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