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Кино в Бобруйске.

Кино в Бобруйске.

В рамках культурно-познавательного туризма в городской библиотеке им. А.С.Пушкина был представлен виртуальный альманах ´Кино в Бобруйске´, посвящённый Дню белорусского кино и 100-летию со дня постановления Совета Народных комиссаров ´О кинопроизводстве в БССР´ (1924г.

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