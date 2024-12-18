В рамках культурно-познавательного туризма в городской библиотеке им. А.С.Пушкина был представлен виртуальный альманах ´Кино в Бобруйске´, посвящённый Дню белорусского кино и 100-летию со дня постановления Совета Народных комиссаров ´О кинопроизводстве в БССР´ (1924г.