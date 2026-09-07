Перу: Чрезвычайное положение (SoE) было продлено в Анко, Айне, Санта-Розе, Самугари, Анчихуай, Рио-Магдалена и Унион Прогресо в Аякучо, Кимбири в Ла-Конвенсьоне, Вилле Кинтиарина, Вилле Вирхен, Эхарате, Мегантони, Кумпирушиато, Сьело-Пунко и Манитеа в Куско и Пангоа в Сатипо, а также Рио-Тамбо в Хунине на 60 дней с 4 сентября по 2 ноября для борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
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