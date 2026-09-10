Дроны воссоздали башни-близнецы в честь 25-летия трагедии

В Нью-Йорке вновь появились контуры башен-близнецов, воссозданные с помощью 2977 дронов в честь 25-летия трагедии 11 сентября.
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