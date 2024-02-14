Журналист Хейнрих: Таинственная угроза нацбезопасности США, может обрушиться из космической сферы

Собственный корреспондент телеканала Fox News из пула Белого дома Жаки Хайнрих, ссылаясь на источники в Пентагоне, сообщила о том, что неназванная пока угроза национальной безопасности Соединенных Штатов, может прийти из космоса, и связана с Россией.
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