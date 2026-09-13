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Курские новости

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Курск выдаёт сертификаты на лечение зависимостей

Курск выдаёт сертификаты на лечение зависимостей

Сертификат на лечение и реабилитацию в Курске можно получить раз в год, срок подачи заявок ограничен: до 25 ноября на медпомощь и до 31 октября на реабилитацию.

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