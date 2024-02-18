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Русский Днепропетровск

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Российские флаги над Авдеевкой. Город возвращается домой

Геворг Мирзаян 17 февраля 2024 г.   Это вопрос дней, а не недель — именно так по состоянию на 16 февраля оценивались перспективы освобождения Авдеевки.

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