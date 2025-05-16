Второй и третий классы пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 18 мая

В Подмосковье 15 мая зафиксировали два лесных пожара. Первый очаг возгорания возник в Туголесском лесничестве в двух километрах от поселка Черусти, а второй — недалеко от Ступина на территории «Русского леса».
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