SciRep: искусственный человеческий рот ускорит изучение переработки мягкой пищи

Ученые из Национального исследовательского института сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды (Франция) создали устройство, способное имитировать процесс переработки мягкой пищи во рту человека.
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