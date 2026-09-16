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Царьград

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Психолог Сальникова предупредила об опасности подавления горя

Психолог Сальникова предупредила об опасности подавления горя

Клинический психолог Дарья Сальникова объяснила, почему подавление горя не помогает его преодолеть. Она подчеркнула важность проживания утраты после смерти близкого и призвала возвращаться к привычной жизни постепенно, не отрицая своих чувств.

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