Психолог Сальникова предупредила об опасности подавления горя

Клинический психолог Дарья Сальникова объяснила, почему подавление горя не помогает его преодолеть. Она подчеркнула важность проживания утраты после смерти близкого и призвала возвращаться к привычной жизни постепенно, не отрицая своих чувств.
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