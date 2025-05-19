Премьер Мьянмы: Су-30 играют ключевую роль в укреплении боевой авиации страны

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Премьер-министр и верховный главнокомадующий Вооруженными силами (ВС) Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн выразил благодарность России за полученные от нее истребители и ударные вертолеты.
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